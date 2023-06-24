إعلام إسرائيلي: حزب الله يضع مولدات كهربائية بمواقع الخيام التي نصبها على الحدود





ونقلت القناة عن مراسلتها، بأن الجيش توجه إلى قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) بعد نصب الخيام، غير أن قادتها لم يتوجهوا إلى المكان إلا بعد ضغوطات دبلوماسية.





ووصل إلى الموقع مساحون من قوات (يونيفيل) وأكدوا وجود الخيام داخل هذه المنطقة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت الأربعاء الماضي، بأن أعضاء (كنيست) خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، لفتوا انتباه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى حدث "خطير وغير معتاد يقع عند الحدود الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضافت بأنه رصد قوة من (حزب الله) اللبناني، نصبت خياماً عسكرية، في منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وتمركز فيها حوالي ثمانية مسلحين.

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن (حزب الله) أقام موقعين قبل حوالي أسبوعين لعناصره مقابل المنطقة الشمالية، وراء الخط الأزرق "خط الحدود الدولي على الحدود مع لبنان".

ووفق الإذاعة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن "الأمر معروف وسيتم معالجته مع جميع الأطراف المعنية".

وقالت (القناة 14) الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفتها "استفزازات (حزب الله) على الحدود".

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية الليلة الماضية، بأنه تم وضع مولدات كهربائية في مواقع الخيام التي نصبها (حزب الله) داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل على الحدود اللبنانية، كما رصد في المكان مسلح من الحزب.