كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

استقبلت المملكة العربية السعودية على مدى 54 عاماً، أكثر من 99 مليون حاج، من مختلف أنحاء العالم حتى موسم حج العام الماضي.



وفي الوقت الذي توقعت فيه المملكة وصول أكثر من مليوني حج هذا الموسم الذي يبدأ الاثنين المقبل، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بأنه "قدم إلى المملكة أكثر من 99 مليون حاج خلال 54 عاما".



وأضافت: "بلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى المملكة منذ بدأت الهيئة عملية الإحصاء في العام 1390هـ تحت مسمى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، حتى العام الماضي 1443هـ (2022)، أكثر من (99 مليون حاج)"، وفق ما نقلت (روسيا اليوم).



وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفا و353 بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفا وقتها.



واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.



وشهد عام 2020 موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.



رام الله - دنيا الوطن