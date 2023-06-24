تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

رام الله - دنيا الوطنأفادت الرئاسة المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد أمس الجمعة، "لقاءً ودياً" مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: "عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً ودياً مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس".وأضاف: "أكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب".وأردف المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "ناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها".