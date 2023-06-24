خلال اتصال مع هنغبي... مسؤول أميركي كبير يعرب عن قلقه من عنف المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، عن قلقه المتزايد بشأن عنف المستوطنين المتطرفين في الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فقد أعرب سوليفان عن تعازيه لمقتل أربعة إسرائيليين في عملية مستوطنة (عيلي).يشار إلى أن مناطق متفرقة من الضفة الغربية تشهد منذ الأربعاء الماضي، عمليات تخريب من قبل المستوطنين في ممتلكات وأراضي المواطنين الفلسطينيين.واستشهد مواطن يوم الأربعاء الماضي، فيما تم إحراق عشرات المنازل والمركبات في اعتداءات للمستوطنين بأراضي بلدة ترمسعيا.