شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يُعلن وفاة حاجة من غزة في مكة المكرمة

وزير الأوقاف يُعلن وفاة حاجة من غزة في مكة المكرمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية، عن وفاة الحاجة وفاء زياد حسين الحلو (48 عاماً)  من مدينة غزة، وذلك في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة فجر السبت .

وأوضح وزير الأوقاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الفقيدة كانت تعاني من مرض السرطان وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبيّن البكري أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي من قبل مئات آلاف الحجاج في الحرم المكي. 

وأعلن البكري عن تعازيه وتعازي بعثة الحج الفلسطينية لزوجها المرافق معها بمكة المكرمة وعموم عائلة الحلو في الوطن داعياً الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان الشيخ البكري أعلن عن وفاة الحاج يوسف ساري نمر حميد من بيت عنان في الحرم المكي مساء أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى (77 عاماً) وذلك بعد العثور عليه في منطقة قريبة من الحرم المكي عقب اختفاءه منذ الجمعة الماضي.

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