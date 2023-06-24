طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم السبت حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين صافياً ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد يكون طقس حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً إلى حار و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.