وزير الأوقاف يعلن وفاة حاج فلسطيني في الحرم المكي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية عن وفاة الحاج يوسف ساري نمر حميد من بيت عنان في الحرم المكي مساء اليوم الجمعة.وبين البكري أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليه في الحرم المكي من قبل مئات آلاف الحجاج في الحرم المكي.وأعلن البكري عن تعازيه وتعازي بعثة الحج الفلسطينية لعائلة حميد عامة ، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.