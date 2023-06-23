خريشة يشيد بالتصدي لاعتداءات المستوطنين ويؤكد قدرة شعبنا على إفشال مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشاد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنحل حسن خريشة بتصدي أبناء شعبنا لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.وقال خريشة إن الشعب الفلسطيني يتصدى لاعتداءات المستوطنين بالضفة، وهو قادر على إفشال مخططات الاحتلال.وأضاف إن "سلوك المستوطنين بالضفة ليس فرديًا، بل هو منظم وبغطاء وتمويل من الحكومة الفاشية".وأوضح خريشة أن المستوطنين يمارسون اعتداءاتهم بهدف استفزاز الشعب الفلسطيني وتهجيره من الضفة.وتشهد الضفة الغربية هجمات للمستوطنين على منازل المواطنين وحرق لممتلكاتهم ومركباتهم وأراضيهم، بمساندة وحماية قوات جيش الاحتلال. وتصدى الأهالي لهجمات المستوطنين وأجبروهم على التراجع في مناطق مختلفة من بلدات وقرى الضفة.