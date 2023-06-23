المغرب يعلن تأجيل منتدى النقب بطلب أمريكي

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الجمعة، أن مؤتمر منتدى النقب الذي كان من المفترض أن ينعقد مطلع يوليو المقبل سيؤجل إلى ما بعد الصيف.جاء الإعلان بعد أن بعثت الولايات المتحدة رسائل هذا الأسبوع بتأجيل المؤتمر، على خلفية موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء حوالي 4500 وحدة سكنية في المستوطناتوأشارت وسائل إعلام مختلفة إلى أن القرار المغربي جاء بعد إرسال الولايات المتحدة رسائل إلى إسرائيل بتأجيل القمة، على خلفية الموافقة على خطة بناء حوالي 4500 وحدة سكنية في المستوطنات.وعقد المنتدى لقاءً له في أبو ظبي، حيث بحث المشاركون التعاون بين الدول الأعضاء فيه، في ما يتعلق بمجالات الأمن الإقليمي والسياحة والأمن الغذائي والأمن المائي والتعليم والتسامح والصحة، وكان يفترض عرض المشاريع حول هذه القضايا عند انعقاد المنتدى في المغرب.