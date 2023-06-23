بعثة الحج الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى













رام الله - دنيا الوطنأعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى (77 عاماً)، وذلك بعد العثور عليه في منطقة قريبة من الحرم المكي، عقب اختفاءه منذ الجمعة الماضي.وأوضحت البعثة أن الحاج موسى كان قد ترك الفندق الجمعة الماضية واختفى عن الأنظار قرابة أسبوع كامل إلى أن تم العثور عليه في الحرم المكي.وقدمت البعثة الفلسطينية واجب العزاء لذوي الفقيد، مشيرًة الى أنها ستقوم بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية دفنه في مكة المكرمة.