مجدلاني يرحب بالمبادرة الروسية باعتبارها فرصة لوقف الانحياز الأمريكي وتحقيق أمن واستقرار المنطقة

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني بالدعوة الروسية لعقد اجتماع تشاوري بين جامعة الدول العربية ودول إقليمية في المنطقة وروسيا حول مسألة التسوية في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف مجدلاني أن هذه المبادرة الروسية تعبر عن الفهم الروسي العميق للتغييرات الدولية في المنطقة، مشيرا أن الانحياز الامريكي للاحتلال يحب أن ينتهي وبداية مرحلة جديدة قادرة على تحقيق أمن واستقرار المنطقة.وشدد مجدلاني على الانفتاح الفلسطيني على التعامل مع المبادرة الروسية التي تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة بوجود حكومة فاشية في دولة الاحتلال.وجدد مجدلاني الترحيب بالموقف الروسي الذي يؤكد الحرص على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ، قائلا "إن هذه المبادرة تتطلب العمل الجدي من قبل الاصدقاء في روسيا الاتحادية لعرضها على الأجندة الدولية".