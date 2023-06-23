إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في جميع محافظات الوطن.وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة (فتح) في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني بكثافة مما ادى لوقوع 4 إصابات بين صفوف الشبان عولجوا جميعهم ميدانيا.وأوضح شتيوي أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بعد محاولات اقتحامهم للبلدة تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة وإحراق الإطارات ، مشيرا إلى قيام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي لتأمين تراجعهم دون وقوع إصابات.وأكد شتيوي اقتحام جنود الاحتلال لمنازل المواطنين واستخدامها لقناصتهم فيما احتجزوا سيارة أحد الباعة المتجولين واستخدموها درعا بعد مصادرة مفتاح المحرك واحتجاز صاحبها لساعات قبل الإفراج عنه بعد انتهاء المواجهات.وأشار شتيوي إلى أن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة بعد أدائهم لصلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب مرددين الشعارات الوطنية المنددة بجرائم المستوطنين، مطالبين عموم شعبنا بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.