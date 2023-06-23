شؤون فلسطينية

بن غفير: نحن بحاجة لشن عملية عسكرية بالضفة واغتيال المئات وهدم المباني

بن غفير: نحن بحاجة لشن عملية عسكرية بالضفة واغتيال المئات وهدم المباني
إيتمار بن غفير من بؤرة افيتار
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير "نحن بحاجة إلى الإستيطان في إسرائيل، وفي نفس الوقت شن عملية عسكرية في الضفة، وهدم المباني، واغتيال الفلسطينيين، ليس واحدًا أو اثنين، بل عشرات ومئات، وإذا لزم الأمر الآلاف".

وجاء ذلك خلال تصريح له، اليوم الجعة، عقب وصوله إلى بؤرة أفيتار الإستيطانية وصرح منها قائلاً "يجب أن تكون شرعنة كاملة هنا وليس هنا فقط، بل في جميع البؤر المحيطة بنا، هذه هي الطريقة الوحيدة لنعزز السيطرة ونعيد الأمن للمستوطنين".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المستوطنين أقاموا ما لا يقل على سبع بؤرٍ استيطانية جديدة بالضفة الغربية منذ عملية مستوطنة (عيلي) الأخيرة.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن المستوطنين أقاموا تلك البؤر بالضفة بعلم وموافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو والمستوى السياسي.

وفي وقت سابق، أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن نتنياهو ووزير جيش الاحتلال غالانت، وسموتريتش، اتفقوا على الدفع فوراً لتخطيط بناء قرابة 1000 وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة (عيلي).


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