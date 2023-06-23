الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجزائر الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون، بتشجيع وحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، وتدمير ممتلكاتهم.وطالبت الجزائر، في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، "بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة، التي تعد خرقا فاضحا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية".وجددت "دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير، والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم".وأكدت الجزائر "تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"