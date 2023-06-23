عربي

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا
اعتداءات المستوطنين في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجزائر الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون، بتشجيع وحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، وتدمير ممتلكاتهم.

وطالبت الجزائر، في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، "بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة، التي تعد خرقا فاضحا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية".

وجددت "دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير، والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وأكدت الجزائر "تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"

أخبار ذات صلة

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض

بعد انتهاء إجراءات الجائحة.. السعودية تُعلن عودة أعداد الحجاج إلى طبيعتها

بعد انتهاء إجراءات الجائحة.. السعودية تُعلن عودة أعداد الحجاج إلى طبيعتها

الجزائر: الحبس خمس سنوت لوزراء سابقين في الحكومة بسبب قضايا فساد

الجزائر: الحبس خمس سنوت لوزراء سابقين في الحكومة بسبب قضايا فساد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خريشة يشيد بالتصدي لاعتداءات المستوطنين ويؤكد قدرة شعبنا على إفشال مخططات الاحتلال

خريشة يشيد بالتصدي لاعتداءات المستوطنين ويؤكد قدرة شعبنا على إفشال مخططات الاحتلال

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

تفاصيل لقاء الأحمد وقائد الجيش اللبناني

تفاصيل لقاء الأحمد وقائد الجيش اللبناني

مجدلاني يرحب بالمبادرة الروسية باعتبارها فرصة لوقف الانحياز الأمريكي وتحقيق أمن واستقرار المنطقة

مجدلاني يرحب بالمبادرة الروسية باعتبارها فرصة لوقف الانحياز الأمريكي وتحقيق أمن واستقرار المنطقة

إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور ترمسعيا

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور ترمسعيا

50 ألف مُصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مُصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجهاد: إيران أكدت لوفد الحركة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

الجهاد: إيران أكدت لوفد الحركة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

منوعات

صورة: ظهور نادر يجمع ياسمين عبدالعزيز وشقيقها ووالديهما

صورة: ظهور نادر يجمع ياسمين عبدالعزيز وشقيقها ووالديهما

طالع: القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2023

طالع: القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2023

عمر كمال يكشف عن رأيه بتقنية الذكاء الاصطناعي: مشروع فاشل

عمر كمال يكشف عن رأيه بتقنية الذكاء الاصطناعي: مشروع فاشل

بالصور: بعد غياب.. آمال ماهر تتصدر محركات البحث في حفل تخرج نجلها

بالصور: بعد غياب.. آمال ماهر تتصدر محركات البحث في حفل تخرج نجلها

المطربة بوسي توضح أسباب القطيعة بينها وبين سعد الصغير

المطربة بوسي توضح أسباب القطيعة بينها وبين سعد الصغير

محامي محمد رمضان يرد على أنباء حجز فيلا موكله

محامي محمد رمضان يرد على أنباء حجز فيلا موكله

تفاصيل إصابة مصطفى قمر خلال تصوير فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;

تفاصيل إصابة مصطفى قمر خلال تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"

فيديو.. كيف علقت شيماء سيف على صورها بالذكاء الاصطناعي؟

فيديو.. كيف علقت شيماء سيف على صورها بالذكاء الاصطناعي؟

الفنان تامر حسني يتصدر الترند بعد إلإعلان التشويقي لفيلم (تاج)

الفنان تامر حسني يتصدر الترند بعد إلإعلان التشويقي لفيلم (تاج)

أول تعليق من الإعلامية لانا القسوس بعد الضجة الكبيرة لخبر خطوبتها

أول تعليق من الإعلامية لانا القسوس بعد الضجة الكبيرة لخبر خطوبتها

عربي

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان