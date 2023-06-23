شؤون فلسطينية

نادي الأسير يُحذر من انتشار عدوى مرض جلدي بين الأسرى في سجن (ريمون)

نادي الأسير يُحذر من انتشار عدوى مرض جلدي بين الأسرى في سجن (ريمون)
سجن رامون
رام الله - دنيا الوطن
حذر نادي الأسير من خطورة انتشار عدوى مرض جلدي بين مجموعة من الأسرى في سجن (ريمون).

وبين نادي الأسير، في بيان له، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بالعدوى وصل إلى نحو 10 أسرى، وهناك تخوفات كبيرة من استمرار انتشارها في حال لم يتم تزويدهم بالعلاج.

وقال إن الأعراض المشتركة عند الأسرى الذين أصيبوا بالعدوى، وبحسب روايتهم، تمثلت بطفح جلدي يسبب لهم التهابات، وحكة شديدة، ومقابل ذلك اكتفت إدارة السّجن بتزويدهم بمرهم، إلا أنه لم يطرأ تحسن على المصابين.

وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، مطالبا جهات الاختصاص كافة بضرورة التحرك الفوري من أجل ضمان توفير العلاج لهم، قبل أن تمتد العدوى إلى أسرى آخرين، علما أن عددهم الإجمالي في السجن يبغ نحو 670 أسيرا.

واعتبر أن ما جرى مع الأسرى يندرج في إطار جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي تشكل اليوم أبرز الجرائم التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

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