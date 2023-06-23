الجهاد: إيران أكدت لوفد الحركة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجمعة، أن وفدها برئاسة الأمين العام، زياد النخالة، اختتم زيارته إلى العاصمة الإيرانية، طهران، والتي استمرت عدة أيام .وقالت الحركة في بيان صحفي: إن وفدها "التقى كبار المسؤولين الايرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة علي الخامنئي وكبار قادة ومسؤولي الدولة، حيث ناقش الوفد معهم الوضع الفلسطيني والاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة وسبل مواجهتها".وأضافت: "قد استعرض الأمين العام انجازات المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس في معركة ثأر الاحرار وأكد على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني حتى تحرير كل فلسطين بإذن الله".وتابعت: "قد أكد المسؤولون الايرانيون الذين التقاهم الوفد على استمرار وقوف الجمهورية الاسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواصلة دعمها لمقاومته حتى نيل كل حقوقه المشروعة".