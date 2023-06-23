الشيخ: على إسرائيل الاعتراف أن المشكلة في احتلالها ولا خيار إلا الحل السياسي

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، إن "على إسرائيل أن تعترف أن المشكلة في احتلالها ولا خيار إلا الحل السياسي الذي ينهي هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".وأضاف الشيخ، في تصريح له على موقع (تويتر): أن "أصوات مسؤولة في الحكومة الإسرائيلية تدعي أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على السيطرة على الضفة الغربية، وهي في طريقها للانهيار، ناسين أو متناسين أننا شعب تحت الاحتلال ومشكلة شعبنا المركزية هي بقاء هذا الاحتلال على ارضنا".وتساءل الشيخ إذا كان بإمكان الحكومة الإسرائيلية وقف هجمات المستوطنين قائلاً: "هل أنتم قادرون على لجم وكبح جرائم وعنف المستوطنين المسلحين ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء وحرق بيوتهم وممتلكاتهم؟".