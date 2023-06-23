تركيا تدين اعتداء المستوطنين على القرآن الكريم بمسجد في نابلس





وأعربت وزارة الخارجية في بيانها، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر مجددا في الأيام الأخيرة بالضفة الغربية.



وجددت الخارجية التركية تأكيدها ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها النابعة من القانون الدولي في منع جميع الاعتداءات على السكان المحليين الفلسطينيين وأماكن عباداتهم ومساكنهم وممتلكاتهم من قبل المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة، ومنع جرائم الكراهية بما في ذلك كراهية الإسلام.





رام الله - دنيا الوطنأدانت تركيا، بشدة اقتحام أعداد من المستوطنين الإسرائيليين لمسجد في قرية عوريف جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، واعتدائهم على القرآن الكريم.جاء ذلك خلال بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، قالت فيه "ندين بشدة الاعتداء الذي قامت به مجموعة من المستوطنين اليهود على كتابنا المقدس القرآن الكريم" عقب اقتحامهم مسجداً في قرية عوريف.وأضافت: "ننتظر تقديم مرتكبي جريمة الكراهية غير المقبولة هذه إلى العدالة في أقرب وقت".وتابعت: "مرة أخرى، ندين بشدة الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقتل القوات الإسرائيلية مدنيا فلسطينيا".