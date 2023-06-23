بعد عملية مستوطنة عيلي.. إقامة سبع بؤر استيطانية بالضفة بموافقة نتنيناهو

وفي وقت سابق، أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن نتنياهو ووزير جيش الاحتلال غالانت، وسموتريتش، اتفقوا على الدفع فوراً لتخطيط بناء قرابة 1000 وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة (عيلي).كما وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن "سكان مستوطنة عيلي طالبوا الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة جديدة في رام الله، كرد على العملية التي قتل فيها 4 من مستوطنيها".ويشار إلى أن أربعة إسرائيليين قتلوا مساء الثلاثاء المنصرم، وأصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة (عيلي) شمال مدينة رام الله.