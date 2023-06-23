نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرقبة والكتف، والآخر في الخاصرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر، شرق نابلس. وفق وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا)وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحامها شرق المدينة بعد تفتيش منازلهم، وهم: عامر المصري، وعبد الله بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد هشام سعد، ورضوان القطناني من مخيم عسكر، كما فتشت عددا آخر من منازل المواطنين في المنطقة.