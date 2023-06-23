شاباك يزعم اعتقال ثلاثة مستوطنين شاركوا بالهجمات على ترمسعيا وقرى أخرى

رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة مستوطنين، للاشتباه فيهم بالضلوع في أعمال العنف وإحراق المنازل والمركبات التي وقعت بالأيام الأخيرة في عدة قرى فلسطينية.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن المعتقلين الثلاثة شاركوا في الهجمات على ترمسعيا وعوريف وقرى أخرى خلال الفترة الأخيرة.ويذكر أن المئات من المستوطنين نفذوا هجمات على قرى فلسطينية وأضرموا النار بعشرات المركبات والمنازل وتسببوا بأضرار بالغة وإصابات في صفوف الفلسطينيين.