إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة دير دبوان الرئيسي شرق رام الله، عقب محاولة المستوطنين اقتحام البلدة.وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين حاولوا التسلل إلى البلدة من مدخلها الرئيسي واشعلوا النيران عند المدخل ، وتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على الانسحاب. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة اتجاه الشبان، والرصاص الحي، ما أدى لاصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق.