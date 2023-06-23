شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: ارتفاع على الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بثلاث درجات

طقس فلسطين: ارتفاع على الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بـ3 درجات
طقس فلسطين يشهد أجواءً حارة وارتفاع آخر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون هذه الليلة صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتابعت أن الجو يكون بعد غد الأحد حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الإثنين المقبل حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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