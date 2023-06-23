هيئة الأسرى: تفاصيل مؤلمة يرويها الشبل أبو ميالة أثناء الاعتقال والتحقيق معه

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الخميس، تفاصيل الاعتقال الوحشي الذي تعرض له الشبل عمر أبراهيم أبو ميالة(16 عاما) من بلدة سلوان/ القدس.و قالت محامية الهيئة هبة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بعد زيارتها الأسير في سجن الدامون، أن قوات من حرس الحدود الاسرائيلي، أصابت عمر بالرصاص الحي أثناء تواجده في سلوان بعدة إصابات خطرة، رصاصة اخترقت اصبع قدمه, وأخرى في بطنه أصابت الأمعاء واستقرت بجانب الكلية.بقي الأسير واقفا على قدميه، حيث قام شبان بحمله و نقله مباشرة الى مستشفى المقاصد ، لكن على باب المستشفى وصلت دورية شرطة ولم يسمحوا لهم بادخاله واخذوه من بينهم، و وضعوه في سيارتهم وهو ينزف بشدة، تارة يغمى عليه وأخرى يستفيق متألما. وبعد وقت وصل الى مستشفى هداسا، حيث خضع لعدة عمليات وبقي هناك لمدة اسبوعين، ممددا على السرير و مقيد القدمين ويد واحدة بقيود حديدية، وبجانبه شرطيان لم يسمحوا لأهله بزيارته و الاطمئنان عليه. كما تم التحقيق معه على الرغم من وضعه الصحي الصعب.بعد مرور أسبوعين في مستشفى هداسا نقل عمر الى مستشفى سجن الرملة، وبقي هناك حوالي ال 20 يوما، حقق معه خلالها 3 مرات. ليتم نقله فيما بعد الى المسكوبية ل 8 أيام، ثم أخيرا الى سجن الدامون- قسم الأشبال-.و تقول المحامية على لسان الأسير: " معاملة السجانين لي في المسكوبية كانت سيئة جدا وصعبة، وفي إحدى المرات اعتدوا علي بالضرب، وأخرجوني من الغرفة وأدخلوني لغرفة العزل حيث لا يوجد كاميرات، وهناك تناوب أكثر من واحد بضربي بشكل تعسفي، مع اني اخبرتهم باني مريض ومصاب وجروحي لم تشفى بعد ، الا أنهم لم يكترثوا بل على العكس زادوا من حدة ضربهم ، شعرت بأن نفسي ينقطع وفي لحظة ما اغمى علي ، استفقت وانا بغرفة السجن على يد أسرى أشبال آخرين كانوا معي في الغرفة".يذكر أن عمر أبو ميالة اعتقل بتاريخ 03/04/2023، و لم يحكم بعد، حيث أقرت له جلسة محكمة بتاريخ 26/06/2023 .