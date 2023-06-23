المدرسة الوطنية: أبو زيد يطلع مستشار الرئيس على آخر التطورات في مجال الإدارة العامة

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الوزير مجدي الخالدي على آخر تطورات العمل في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.حيث رافق الوزير أبو زيد والمدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الوكيل وجدي زياد، المستشار الخالدي في جولة تفقدية للقاعات التدريبية، للتعرف على البرامج التدريبية النوعية التي تقدمها المدرسة الوطنية وأنشطتها المختلفة التي تستهدف موظفي القطاعات العاملة في الدولة (مدني، أمني وعسكري، الخاص، الأهلي)، كما اطّلع على إمكانياتها وتجهيزاتها من مساحات واسعة وخضراء وقاعات تدريبية ومكتبة.كما استعرض الوزير أبو زيد للمستشار الخالدي أهم المشاريع الاستراتيجية للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التي سوف تبصر النور قريباً، لتنقل الخبرة إلى عدد من دول العالم في الشمال والجنوب.وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الوزير مجدي الخالدي، إن المدرسة الوطنية مؤسسة رائدة في التدريب وصنع القادة، وأسجل فخري واعتزازي بهذا الإنجاز الوطني الكبير الذي قام بالإشراف عليه القائد الوطني د. موسى أبو زيد.وأضاف المستشار الخالدي، أن على كافة القادة في فلسطين من السياسيين ورجال الإدارة والأمن والدبلوماسيين، زيارة المدرسة الوطنية للمعرفة والتعلم فهي تجربة تستحق التقدير لأنها تصنع تاريخ المؤسسات الفلسطينية المتطورة لصنع جيل المستقبل.بدوره، رحب الوزير موسى أبو زيد بهذه الزيارة الهامة من مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، وقال نقدر عالياً اهتمام القيادة الفلسطينية من كافة المستويات بالمدرسة الوطنية، للاطلاع المستمر على عملها، وهذه الزيارات لها أثر كبير في نفس المتدربين فهي تشعرهم بالاهتمام والحافز القوي لحضور التدريب.