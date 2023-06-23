النضال الشعبي: الاحتلال يرتكب جريمة حرب باستخدام الطائرات ضد المدنيين

رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها يأتي في اطار الحرب العدوانية الشاملة على أبناء شعبنا، واستمرارا لنهج الفاشية لحكومة الاحتلال والتي ترتكب جرائم حرب بشعة مستهدفة الأطفال والنساء والشيوخ.وأشارت الجبهة إلى أن استخدام قوات الاحتلال للطائرات الحربية اليوم في عدوانها على مخيم جنين وقصف منازل المواطنين جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال وفاشيته التي ترتكب وسط صمت دولي.وتابعت الجبهة هذا التغول من قبل قوات الاحتلال ضد شعب أعزل، يتطلب من المجتمع الدولي أن يتحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.ونعت الجبهة شهداء جنين، مؤكدة أن شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته ضد الاحتلال.