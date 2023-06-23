شؤون فلسطينية

مدى يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين الفلسطينيين

مدى يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يدين المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية ( مدى) انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث استهدفت قناصة الاحتلال الصحفيون والطواقم الإعلامية بالرصاص الحي لمنعهم من تغطية العدوان الواسع الذي شنته على مدينة جنين ومخيمها ما أسفر عن وقوع أربعة شهداء وما يزيد عن 43 إصابة في  صفوف المواطنين بعضها حرجة.

وبحسب إفادة مراسل قناة (رؤيا)، حافظ صبرا لمركز مدى فقد تواجد الصحفيون والطواقم الإعلامية منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين في أنحاء مختلفة من المخيم لتغطية اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، ونحو الساعة التاسعة تم استهداف طاقم قناة "رؤيا" برصاص قناصة الاحتلال على بعد 200م من جنود الاحتلال، ما أدى لاستقرار الرصاصة في باب السيارة الخاصة بالقناة، حيث كان المراسل "صبرا" وزميله المصور محمود فوزي يحتميان بها.

كما وأصيب مصور قناة الغد الصحفي حازم عماد ناصر نحو الساعة 12:30 برصاصة أخرى بالخاصرة أطلقها أحد القناصة باتجاهه، وبحسب شهود عيان فقد وصل الصحفي سيارة الإسعاف بصعوبة بالغة وهو في حالة ما بين المتوسطة والخطيرة وتم إدخاله لغرفة العمليات على الفور.

وطالت اعتداءات جيش الاحتلال وقناصته جميع الطواقم الإعلامية التي تواجدت في المكان والذي تم استهدافها لمنعها من التغطية عرف منهم طاقم "تلفزيون العربي"، مصور وكالة "وفا"، طاقم وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الاعتداء ضد الصحفيين والحريات والإعلامية بعد نحو أسبوعين من ارتكاب جريمة خطيرة بحق الحريات الإعلامية نفذتها قوات الاحتلال في مدينة رام الله، ضمن سلسلة متواصلة من جرائمها أدت لإصابة الصحفي مؤمن سمرين برصاصة مطاطية في الرأس، ولا زال يتلقى العلاج في المستشفى.

يحمل مركز "مدى" المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين الفلسطينيين في الميدان، ويعرب عن بالغ قلقه من استمرار جرائم الاحتلال وتصعيد انتهاكاته بحق الصحفيين والحريات الإعلامية، التي ما كانت لتتواصل لولا الحصانة التي يتمتع بها منذ عقود ويطالب بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، ويجدد مطالبته للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الصحفيين وتمكينهم من القيام بواجبهم المهني بحرية.

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