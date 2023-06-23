الديمقراطية ترحب برؤية الرئيس الصيني وتدعو لممارسة ضغط جدي على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالموقف الصيني التاريخي الداعم لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والرافض للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المناقضة للقانون الدولي، والتي تتطلب مواقف دولية حازمة تضع حداً لجرائم الاحتلال.وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان صادر عنها اليوم: اذ نرحب بمواقف الرئيس الصيني شي جين بنغ الأخيرة ورؤيته لحل الصراع، والمستندة الى مبادئ السياسة التاريخية لجمهورية الصين الشعبية الملتزمة بحق تقرير المصير للشعوب، والتيتنطلق من ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية كأساس، فإننا "ندعو القوى الدولية الى تلقف هذه الرؤية والبناء عليها لجهة ممارسة ضغط جدي على العدو الصهيوني للانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقهالوطنية في دولة مستقلة على كافة أراضيها المحتلة بعدوان عام 67 وعاصمتها القدس، وتطبيق القرار 194 الذي يكفل للاجئين حقهم بالعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948، نتيجة العمليات الاجرامية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية".واعتبرت الجبهة بأن رؤية الرئيس الصيني تنسجم مع ارادة الاسرة الدولية وقراراتها ومع مطالب الشعب الفلسطيني خاصة بما يتعلق بالحقوق السياسية الفلسطينية وبالمؤتمر الدولي بإشراف الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة بالقضية الوطنية وايضا توفير الدعم الاقتصادي لكافة تجمعات الشعب الفلسطيني،دون أن يمس ذلك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني خاصة رفض اية إجراءات في مدينة القدس ورفض مشاريع الضم الإسرائيلي.