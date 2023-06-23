"التعاون الإسلامي" تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان





ودانت المنظمة بأشد العبارات الحرب القائمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها المتواصل للحي الشرقي في مدينة جنين والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وعشرات الجرحى.



ووصفت المنظمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة ومخيمها وقصفها بطائرات الآباتشي، بأنها حرب عشوائية مفتوحة ضد مناطق سكنية، وعدوان يؤكد السلوك الدموي الذي تنتهجه إسرائيل، قوة الاحتلال، وتصعيدها للأوضاع ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها، يأتي في سياق النهج الاستيطاني والاستعماري نفسه لهذه الحكومة، وسعيها الدائم لتجاوز القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية.

ودانت المنظمة بشدة قرار تقصير أمد إجراءات بناء المستوطنات، وما ينبني عليه من توسيع للمستوطنات وطرد للسكان الفلسطينيين من منازلهم، في انتهاك صارخ للقانون والقرارات الدولية الذي يأتي أبرزها قرار مجلس الأمن 2334. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف هذا العدوان والسياسة الاستيطانية التوسعية.



ووصفت المنظمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة ومخيمها وقصفها بطائرات الآباتشي، بأنها حرب عشوائية مفتوحة ضد مناطق سكنية، وعدوان يؤكد السلوك الدموي الذي تنتهجه إسرائيل، قوة الاحتلال، وتصعيدها للأوضاع ضد الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها شديدة اللهجة إزاء كل ما تقترفه إسرائيل؛ القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأرض والشعب الفلسطيني، من جرائم ميدانية واستعمارية.