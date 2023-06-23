عربي

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي الدموي على مدينة جنين ومخيمها الذي وقع صباح اليوم وأدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وعدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة، معتبراً ما يحدث في جنين من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاقٍ للنار وللغاز السام، تصعيداً عسكرياً ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف، محملاً حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث.

وندد البرلمان العربي بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين التي تحرض على العنف والقتل، معتبرًا أن عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وقال البرلمان العربي، إن الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأمريكية، بالخروج عن صمتها، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

أخبار ذات صلة

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض

بعد انتهاء إجراءات الجائحة.. السعودية تُعلن عودة أعداد الحجاج إلى طبيعتها

بعد انتهاء إجراءات الجائحة.. السعودية تُعلن عودة أعداد الحجاج إلى طبيعتها

الجزائر: الحبس خمس سنوت لوزراء سابقين في الحكومة بسبب قضايا فساد

الجزائر: الحبس خمس سنوت لوزراء سابقين في الحكومة بسبب قضايا فساد

السعودية تؤكد رفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية بالقرى الفلسطينية

السعودية تؤكد رفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية بالقرى الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المعابر تنشر حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

المعابر تنشر حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

أسعار الدواجن والخضروات واللحوم في أسواق غزة الجمعة

أسعار الدواجن والخضروات واللحوم في أسواق غزة الجمعة

إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله

إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله

طقس فلسطين: ارتفاع على الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بثلاث درجات

طقس فلسطين: ارتفاع على الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بثلاث درجات

مدى يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين الفلسطينيين

مدى يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين الفلسطينيين

الديمقراطية: إبادة سياسية وحرب تطهير عرقي تضع مشاريع الضم على نار حامية

الديمقراطية: إبادة سياسية وحرب تطهير عرقي تضع مشاريع الضم على نار حامية

قيادي بالجهاد الإسلامي: استمرار جرائم الاحتلال ستكلفه ثمناً باهظًا

قيادي بالجهاد الإسلامي: استمرار جرائم الاحتلال ستكلفه ثمناً باهظًا

منوعات

المطربة بوسي توضح أسباب القطيعة بينها وبين سعد الصغير

المطربة بوسي توضح أسباب القطيعة بينها وبين سعد الصغير

محامي محمد رمضان يرد على أنباء حجز فيلا موكله

محامي محمد رمضان يرد على أنباء حجز فيلا موكله

تفاصيل إصابة مصطفى قمر خلال تصوير فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;

تفاصيل إصابة مصطفى قمر خلال تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"

فيديو.. كيف علقت شيماء سيف على صورها بالذكاء الاصطناعي؟

فيديو.. كيف علقت شيماء سيف على صورها بالذكاء الاصطناعي؟

الفنان تامر حسني يتصدر الترند بعد إلإعلان التشويقي لفيلم (تاج)

الفنان تامر حسني يتصدر الترند بعد إلإعلان التشويقي لفيلم (تاج)

أول تعليق من الإعلامية لانا القسوس بعد الضجة الكبيرة لخبر خطوبتها

أول تعليق من الإعلامية لانا القسوس بعد الضجة الكبيرة لخبر خطوبتها

أحمد سعد يتصدر الترند بعد أغنيته الأخيرة

أحمد سعد يتصدر الترند بعد أغنيته الأخيرة

بسمة وهبة توجّه رسالة قوية لصاحبة الفستان الأزرق

بسمة وهبة توجّه رسالة قوية لصاحبة الفستان الأزرق

بالصور.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

بالصور.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

هاني شاكر يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد استئصال جزء من القولون

هاني شاكر يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد استئصال جزء من القولون

عربي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقرار إسرائيل تسريع الاستيطان

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض