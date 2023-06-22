الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحظر النشر على انفجار وقع في هرتسليا

أفاد موقع (خدشوت هشيتخ) الإسرائيلي، بأن الرقابة العسكرية قررت فرض حظر على النشر على الانفجار الذي وقع في هرتسليا، شمال تل أبيب.





وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذا ليس نشاطا عسكرياً.





كما أوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن الانفجار القوي الذي سمع في المنطقة الوسطى مصدره منشأة لشركة صناعات عسكرية في هرتسليا.

وتابعت: بأن دخاناً تصاعد من منطقة الانفجار، فيما أفاد السكان برائحة بارود قوية وشعورهم بحروق في أعينهم.

وكان موقع (والا) الإسرائيلي، أفاد مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في بني براك وروش هاعين وبيتاح تكفا وكفر سابا وهرتسليا وغيرها.