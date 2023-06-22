العثور على حطام الغواصة "تيتان" في قاع الأطلسي ومصرع جميع من كانوا بداخلها

بعد أيام من البحث في قاع المحيط الأطلسي، تم العثور على حطام الغواصة "تيتان" التي فقدت يوم الأحد الماضي، والإعلان عن مصرع من كانوا على متنها.

وفُقدت الغواصة "تيتان" يوم الأحد الماضي أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة الشهيرة "تيتانيك".





وقدم خفر السواحل الأميركي في مؤتمر صحفي، تعازيه لعائلات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.





وأضاف أن العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.





وكانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية، كشفت أن الحطام الذي عثر عليه قرب حطام السفينة "تيتانيك" تم تقييمه على أنه من الجسم الخارجي للغواصة "تيتان" المفقودة.





ونقلت عن الشركة المشغلة للغواصة "تيتان"، قولها: "نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة"، وتعازيها لذويهم.



