العثور على حطام الغواصة "تيتان" في قاع الأطلسي ومصرع جميع من كانوا بداخلها
بعد أيام من البحث في قاع المحيط الأطلسي، تم العثور على حطام الغواصة "تيتان" التي فقدت يوم الأحد الماضي، والإعلان عن مصرع من كانوا على متنها.
وفُقدت الغواصة "تيتان" يوم الأحد الماضي أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة الشهيرة "تيتانيك".
وقدم خفر السواحل الأميركي في مؤتمر صحفي، تعازيه لعائلات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.
وأضاف أن العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.
وكانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية، كشفت أن الحطام الذي عثر عليه قرب حطام السفينة "تيتانيك" تم تقييمه على أنه من الجسم الخارجي للغواصة "تيتان" المفقودة.
ونقلت عن الشركة المشغلة للغواصة "تيتان"، قولها: "نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة"، وتعازيها لذويهم.
وجاء تقرير الشبكة بعد وقت قصير من إعلان خفر السواحل الأميركي أن مركبة آلية يمكنها الغوص في الأعماق اكتشفت "حقل حطام"، أثناء بحثها عن الغواصة المفقودة في قاع المحيط.
ووصل البحث اليائس عن الغواصة "تيتان" التي يبلغ ارتفاعها 22 قدما (6.7 مترا) إلى مرحلة يأس صباح الخميس، حيث يقدر أن الأكسجين المتاح بها للأشخاص الخمسة الموجودين على متنها نفد تقريبا.
وبدأت الغواصة التي تديرها شركة "أوشن غيت" الأميركية، ما كان من المقرر أن يكون رحلة لمدة ساعتين صباح الأحد، لكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم الخاصة بها.
ولم تتوقف جهود البحث عن الغواصة، كما تحرك روبوت آخر من سفينة أبحاث فرنسية باتجاه قاع المحيط اليوم، للبحث عن علامات أو أدلة عليها.
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