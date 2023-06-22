نتنياهو: غيرنا المعادلة في غزة وفعلناها مرة أخرى في جنين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن جيشه يقوم بتغيير المعادلة باستمرار أمام "قادة الإرهاب" على حد وصفه.وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "نحن نقوم بتغيير المعادلة باستمرار أمام قادة الإرهاب، لقد فعلناها في العملية الأخيرة في غزة، وفعلناها مرة أخرى أمس في جنين"، على حد قوله.واستشهد ثلاثة مواطنين مساء أمس الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بالقرب من حاجز الجلمة في مدينة جنين.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة في منطقة سهل "مطار المقيبلة" قرب بلدة الجلمة شمال جنين.وقال جيش الاحتلال طائرة مسيرة استهدف "خلية"، بزعم أن أفرادها قاموا بتنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من منطقة الجلمة قرب مدينة جنين.من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، إن الجيش "قام باغتيال خلية نفذت عمليات إطلاق نار باتجاه أهداف إسرائيلية"، وفق ادعائه.وأضاف غالانت "سنتخذ نهجًا هجوميًا ومباغتا بكل الوسائل المتاحة لنا ضد كل مسلح".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال قرر اعتماد سياسة جديدة في الضفة الغربية، وهي تنفذ عمليات اغتيال من الجو لأول مرة منذ نحو (20 عاماً).