بعد انتهاء إجراءات الجائحة.. السعودية تُعلن عودة أعداد الحجاج إلى طبيعتها

رام الله - دنيا الوطنأكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة (كورونا).وشدد وزير الحج والعمرة في المملكة، توفيق الربيعة، في كلمة حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، على أن لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.وأضاف: أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، لافتاً إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%، وفق ما نقل موقع (العربية).وخصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، ثماني طائرات مروحية من نوع "اقوستا 139" تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.ووفق الهيئة فإن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية سبع دقائق.