السعودية تؤكد رفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية بالقرى الفلسطينية





كما وأعربت المملكة عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.









رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن رفض المملكة العربية السعودية التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.وعبّرت الوزارة، في بيان مقتضب لها، عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.