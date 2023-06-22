وزير إسرائيلي: أي خطأ من نصر الله سيتلقى ضربة لن تقارن بحرب لبنان الثانية

وجه وزير إسرائيلي اليوم الخميس تحذيراً جديداً، للأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله.

وقال الوزير عضو حزب (ليكود) الحاكم، يسرائيل كاتس: إن "أ ي خطأ من حزب الله سيتلقى نصرالله ضربة لن تقارن بحرب لبنان الثانية"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعد يوم من حديث وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أعضاء (كنيست) خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، لفتوا انتباه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى حدث "خطير وغير معتاد يقع عند الحدود الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة".





ووفق (كان) فإنه تم رصد قوة من (حزب الله) اللبناني، نصبت خياماً عسكرية، في منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وتمركز فيها حوالي ثمانية مسلحين.





من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن (حزب الله) أقام موقعين قبل حوالي أسبوعين لعناصره مقابل المنطقة الشمالية، وراء الخط الأزرق "خط الحدود الدولي على الحدود مع لبنان".





ووفق الإذاعة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن "الأمر معروف وسيتم معالجته مع جميع الأطراف المعنية".



