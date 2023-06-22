هل تلغي إسرائيل الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ؟

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تدرس إمكانية إلغاء الرحلات الجوية المباشرة من مطار بن غوريون، إلى شرم الشيخ.ونقل إذاعة (ريشيت بيت) الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله، إن الأسبوع المقبل ستجري وزارة الخارجية نقاشاً مع الجهات المختصة لمراجعة جديدة لجدوى الرحلات المباشرة الى شرم الشيخ وإلى جنوب سيناء بشكل عام.وسيتم خلال جلسة المراجعة طرح التداعيات السياسية والأمنية المحتملة في حال تم إلغاء هذه الرحلات، ومدى تأثيرها على محاولات إنعاش العلاقات بين الجانبين في المسار السياسي.يذكر أنه تم تدشين خط الرحلات الجوية بين تل أبيب وشرم الشيخ قبل أكثر من سنة في خطوة لإضفاء الدفء في العلاقات بين البلدين لا سيما وأن السياحة في مصر تعتبر من الروافد الاقتصادية الهامة، علاوة على ان منتجع شرم الشيخ يلقى اقبالا واسعا لدى الإسرائيليين، ومن اجل التخفيف من شدة الازدحام في معبر طابا البري، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).من ناحيته، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي، ايلي كوهين نوايا الغاء الرحلات حالياً ولكنه أكد على ضرورة إجراء تقييم جديد لهذه الرحلات للوقوف على مدى جدواها وهل ستستمر بهذه الطريقة.وتسيّر شركات الطيران الإسرائيلية أسبوعيا في الوقت الحالي 13 رحلة جوية الى شرم الشيخ، ناهيك عن رحلات الطيران المصري في هذا المسلك.ونقلت مكان عن مراقبين، بأن الإعلان عن مثل هذه المراجعة بمثابة الكشف عن عدم رضا إسرائيل عن اسهام هذه الرحلات الجوية في تطوير العلاقات بين الجانبين، باستثناء الفائدة التي تسديها للسياحة المصرية.