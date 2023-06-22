مصرع 31 شخصاً في انفجار داخل مطعم شمال غرب الصين





وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم الذي يضم عددا آخر من المطاعم ومحلات الترفيه.



وقالت وزارة إدارة الطوارئ إن خدمات الإطفاء والإنقاذ المحلية أرسلت أكثر من 100 شخص و20 مركبة إلى موقع الحادث في أعقاب الانفجار، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ اختتمت صباح اليوم الخميس.



فيما ذكر تلفزيون الصين الرسمي أن الرئيس شي أمر السلطات ببذل قصارى جهدها لعلاج المصابين، وقال إنه ينبغي تعزيز مراقبة إجراءات السلامة في الصناعات والقطاعات الرئيسية.





رام الله - دنيا الوطنلقي 31 شخصاً مصرعهم جراء انفجار، مساء الأربعاء، داخل مطعم شواء، في منطقة نينغشيا، شمال غرب الصين.وحدث الانفجار في مطعم فويانغ للشواء الذي يقع في حي سكني وسط ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي، قبيل مهرجان قوارب التنين الذي يستمر ثلاثة أيام.وقالت وكالة (شينخوا) للأنباء إن الانفجار ناجم عن تسرب من خزان لغاز النفط المسال بالمطعم.وأضافت أن سبعة أشخاص يخضعون للعلاج من حروق وجروح ناجمة عن الزجاج المهشم، بينما يعاني آخرون من حروق وخدوش، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وأظهرت لقطات وسائل إعلام محلية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.