دولي

على خلفية مواقع لحزب الله.. ليبرمان يشن هجوماً حاداً على حكومة نتنياهو

على خلفية مواقع لحزب الله.. ليبرمان يشن هجوماً حاداً على حكومة نتنياهو
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
شن زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، هجوماً جديداً على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية مواقع عسكرية أقامها (حزب الله) خلف الخط الأزرق على الحدود مع لبنان.

وقال ليبرمان وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: إن "حكومة ضعيفة وخائفة تظهر التراخي كل يوم".

وأضاف: أن "غزو (حزب الله) للأراضي السيادية لدولة إسرائيل وعدم وجود رد من الجيش الإسرائيلي يعكسان بشكل كامل القدرات الحقيقية للحكومة "اليمينية"، وفق تعبيره.

وتابع: "الحكومة التي تهمل أمن مواطنيها بشكل يومي لا تستحق الاستمرار في الخدمة".

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن أعضاء (كنيست) خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، لفتوا انتباه نتنياهو، إلى حدث "خطير وغير معتاد يقع عند الحدود الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضافت بأنه رصد قوة من (حزب الله) اللبناني، نصبت خياماً عسكرية، في منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وتمركز فيها حوالي ثمانية مسلحين.

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن (حزب الله) أقام موقعين قبل حوالي أسبوعين لعناصره مقابل المنطقة الشمالية، وراء الخط الأزرق "خط الحدود الدولي على الحدود مع لبنان".

ووفق الإذاعة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن "الأمر معروف وسيتم معالجته مع جميع الأطراف المعنية".

وقالت (القناة 14) الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفتها "استفزازات (حزب الله) على الحدود".

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