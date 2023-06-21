على خلفية مواقع لحزب الله.. ليبرمان يشن هجوماً حاداً على حكومة نتنياهو

وأضاف: أن "غزو (حزب الله) للأراضي السيادية لدولة إسرائيل وعدم وجود رد من الجيش الإسرائيلي يعكسان بشكل كامل القدرات الحقيقية للحكومة "اليمينية"، وفق تعبيره.

وتابع: "الحكومة التي تهمل أمن مواطنيها بشكل يومي لا تستحق الاستمرار في الخدمة".





وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن أعضاء (كنيست) خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، لفتوا انتباه نتنياهو، إلى حدث "خطير وغير معتاد يقع عند الحدود الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة".





وأضافت بأنه رصد قوة من (حزب الله) اللبناني، نصبت خياماً عسكرية، في منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وتمركز فيها حوالي ثمانية مسلحين.





من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن (حزب الله) أقام موقعين قبل حوالي أسبوعين لعناصره مقابل المنطقة الشمالية، وراء الخط الأزرق "خط الحدود الدولي على الحدود مع لبنان".





ووفق الإذاعة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن "الأمر معروف وسيتم معالجته مع جميع الأطراف المعنية".



