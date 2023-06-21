رداً على عملية أمس.. سكان مستوطنة عيلي يتوجّهون بطلب للحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن سكان مستوطنة (عيلي) شمال رام الله، والتي شهدت بالأمس عملية إطلاق نار قُتل فيها أربعة من مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين.ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "سكان مستوطنة عيلي طالبوا الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة جديدة في رام الله، كرد على العملية التي قتل فيها 4 من مستوطنيها".كما وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية مقابل كل قتيل في العملية أمس.يشار إلى أن أربعة إسرائيليين قتلوا مساء أمس الثلاثاء، وأصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة (عيلي) شمال مدينة رام الله.