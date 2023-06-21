جيش الاحتلال يُعلق على إقامة حزب الله موقعين لعناصره مقابل المنطقة الشمالية



وأضافت بأنه رصد قوة من (حزب الله) اللبناني، نصبت خياماً عسكرية، في منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وتمركز فيها حوالي ثمانية مسلحين. أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن أعضاء (كنيست) خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، لفتوا انتباه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى حدث "خطير وغير معتاد يقع عند الحدود الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة".





من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن ( حزب الله) أقام موقعين قبل حوالي أسبوعين لعناصره مقابل المنطقة الشمالية، وراء الخط الأزرق "خط الحدود الدولي على الحدود مع لبنان".



