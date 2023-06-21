دولي

أول رد من الصين على وصف بايدن للرئيس شي بـ "الديكتاتور"

أول رد من الصين على وصف بايدن للرئيس شي بـ "الديكتاتور"
الرئيس جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
ردت الصين اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي وصف من خلالها الرئيس شي جين بنيغ، بـ "الديكتاتور". 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي، إن الوصف "ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني".

وأضافت بأن "الصين مستاءة بشدة وترفض تماما هذه التصريحات"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ووصف بايدن، نظيره الصيني، بـ "الديكتاتور"، بعد يوم واحد من لقاء جمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والرئيس الصيني في العاصمة بكين.

وكان بايدن يتحدث خلال حفل أقيم في شمال كاليفورنيا، عن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في شباط/فبراير الماضي.

وأضاف الرئيس الأميركي: "السبب الذي جعل شي جين بينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك". 

وتابع: "أنا أتحدث بجدية. هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث"، وفق ما نقل موقع (العربية).

ويوم الاثنين، التقى الرئيس الصيني، بوزير الخارجية الأمريكي، في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وحث "شي" خلال الاجتماع على اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وشدد على ما إذا كان البلدان يمكن أن يجدا الطريق الصحيح للتعايش مع مستقبل البشرية ومصيرها.

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