إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالجولان المحتل





وقالت القناة، إن المئات من أهالي الجولان المحتل تجمعوا احتجاجاً على إقامة الاحتلال الإسرائيلي مراوح الطاقة على أراضيهم.



وقابلت قوات الاحتلال التجمعات باستقدام تعزيزات كبيرة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها.



واستدعت قوات الاحتلال مسيّرة تطلق قنابل الغاز بكثافة باتجاه المحتجين من أبناء الجولان السوري المحتل.



في حين، توجّهت الحشود إلى مواقع عمل آليات شركة التوربينات بهدف التصدّي للاحتلال، لافتةً إلى أنّ الأخير يقوم بإغلاق مفترقات طرق تؤدي إلى الأراضي الزراعية لمنع وصول الأهالي إلى موقع عمل الآليات.



وأوضحت القناة أن الاحتلال أبعد المحتجين عن موقع بناء مراوح الطاقة الذين قاموا بإشعال الاطارات، لافتةً إلى أنّ الاحتلال يستخدم الرصاص المطاطي بكثافة باتجاه المحتجين العزل.



ولفتت إلى أنّ قوات الاحتلال استهدفت المتظاهرين من الجهتين الشرقية والغربية في محاولة لتطويق تحركهم.









رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الميادين)، اليوم الأربعاء، بإصابة شاب برصاصة في العين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الجولان المحتل.