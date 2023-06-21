البحث عن غواصة مفقودة.. رصد "أصوات تحت الماء" خلال عمليات قرب حطام "تيتانيك" بالأطلسي

ووفق ما نقل موقع (العربية)، فإن غداً الخميس، هو آخر يوم للبقاء على قيد الحياة للخمسة الذين تقطعت بغواصتهم السبل قرب حطام "تايتانيك" عند عمق 3800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي.





وأضاف بأنه في يوم ينفد ما لديهم في "الغطاسة" من أوكسجين، وفيه يهددهم خطر قاتل وجديد، اسمه "انبجار".





ووفق (العربية)، فإنه يسمونه "انبجار" أو Implosion إنجليزيا، لأنه عكس explosion أو انفجار، يمزق الجسم المادي حين يحدث ويطلقه مبعثراً من الداخل إلى الخارج، أو من أسفل إلى أعلى.





أما في "الانبجار" فيحدث العكس تماما، حيث ينهار الجسم المادي على نفسه بقوة الضغط عليه من الخارج، وهو ما حدث أو قد يحدث للغطاسة OceanGate Titan ممن لا يزالون فيها كما السردين المعلب منذ طرأ عليها عطل الأحد الماضي، انقطع بسببه الاتصال معها.

وأضافوا أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وتنفذ عملية بحث واسعة أملا بإنقاذ أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين اثنين على متن غواصة سياحية في رحلة لتفقد حطام سفينة "تيتانيك" على عمق أربعة آلاف متر في شمال المحيط الأطلسي. وتشارك في العملية القوات المسلحة الأمريكية بمؤازرة كندا وفرنسا.وذكرت مجلة (رولينغ ستون) أن طائرة "بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع".