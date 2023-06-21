البحث عن غواصة مفقودة.. رصد "أصوات تحت الماء" خلال عمليات قرب حطام "تيتانيك" بالأطلسي
رصدت طائرة كندية اليوم الأربعاء، "أصواتا تحت الماء" خلال عمليات البحث عن غواصة سياحية استكشافية فقدت قبل يومين في المحيط الأطلسي.
وتم الإعلان عن فقدان الغواصة وعلى متنها خمسة أشخاص قرب حطام سفينة "تيتانيك" في شمال المحيط الأطلسي.
ووفق ما أعلن خفر السواحل الأمريكيون في حسابهم على (تويتر)، فإن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات".
وأضافوا أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وتنفذ عملية بحث واسعة أملا بإنقاذ أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين اثنين على متن غواصة سياحية في رحلة لتفقد حطام سفينة "تيتانيك" على عمق أربعة آلاف متر في شمال المحيط الأطلسي. وتشارك في العملية القوات المسلحة الأمريكية بمؤازرة كندا وفرنسا.
وذكرت مجلة (رولينغ ستون) أن طائرة "بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع".
وتنفذ عملية بحث واسعة أملا بإنقاذ أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين اثنين على متن غواصة سياحية في رحلة لتفقد حطام سفينة "تيتانيك" على عمق أربعة آلاف متر في شمال المحيط الأطلسي. وتشارك في العملية القوات المسلحة الأمريكية بمؤازرة كندا وفرنسا.
وذكرت مجلة (رولينغ ستون) أن طائرة "بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع".
ووفق ما نقل موقع (العربية)، فإن غداً الخميس، هو آخر يوم للبقاء على قيد الحياة للخمسة الذين تقطعت بغواصتهم السبل قرب حطام "تايتانيك" عند عمق 3800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي.
وأضاف بأنه في يوم ينفد ما لديهم في "الغطاسة" من أوكسجين، وفيه يهددهم خطر قاتل وجديد، اسمه "انبجار".
ووفق (العربية)، فإنه يسمونه "انبجار" أو Implosion إنجليزيا، لأنه عكس explosion أو انفجار، يمزق الجسم المادي حين يحدث ويطلقه مبعثراً من الداخل إلى الخارج، أو من أسفل إلى أعلى.
أما في "الانبجار" فيحدث العكس تماما، حيث ينهار الجسم المادي على نفسه بقوة الضغط عليه من الخارج، وهو ما حدث أو قد يحدث للغطاسة OceanGate Titan ممن لا يزالون فيها كما السردين المعلب منذ طرأ عليها عطل الأحد الماضي، انقطع بسببه الاتصال معها.
وكانت عملية الإنقاذ قد انطلقت في مياه المحيط الأطلسي العميقة، يوم الإثنين، بحثا عن الغواصة.
وتم الإبلاغ عن تأخر السفينة ليلة الأحد على بعد حوالي 700 كيلومتر، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي.
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