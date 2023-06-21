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تجدد الاشتباكات بالسودان ومباحاث بشأن هدنة جديدة تمتد لعيد الأضحى

تجدد الاشتباكات بالسودان ومباحاث بشأن هدنة جديدة تمتد لعيد الأضحى
تجدد الاشتباكات بالسودان
رام الله - دنيا الوطن
تجددت، اليوم الأربعاء، الاشتباكات والقصف الجوي لأهداف تابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة، وذلك بعد انقضاء هدنة الثلاثة أيام.

وشهدت سماء الخرطوم، تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية المقاتلة التابعة لسلاح الجو السوداني، وقصف أهداف تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة بحري شمالي الخرطوم.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن الاشتباكات تجددت منذ الساعات الأولى بعد نهاية الهدنة شمال أم درمان، فيما سمعت أصوات انفجارات بالقرب من مدينة الفتيحاب حيث تصاعدت أعمدة الدخان من عدة مناطق.

وكان طرفا الاقتتال في السودان الذي اندلع في 15 أبريل الفائت، التزما بهدنة جديدة برعاية أمريكا والسعودية لمدة 72 ساعة انتهت صباح اليوم.

ووفق مصدر سوداني مطلع، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يبحثان في مدينة جدة بالسعودية، إقرار هدنة جديدة مطولة ذات علاقة بعيد الأضحى.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، بينما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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