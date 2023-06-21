تونس: قتيلان وعشرات الإصابات في حادث انقلاب قطار

رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهما وأصيب 30 آخرون، في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.ووفق ما نقلت إذاعة (موزاييك أف أم)، فإن قطاراً متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.وأشارت الإذاعة إلى حالة من "الفزع والهلع و الإغماء" في صفوف الركاب من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم. وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم، وفق ما نقل موقع (العربية).ووقع الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، والقتيلان هما سائق القطار ومساعده، وفقا لتقارير أولية أكدها مسؤول طبي.