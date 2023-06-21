الرئيس الصيني يحث على اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار بين بكين وواشنطن

وحث "شي" خلال الاجتماع على اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وشدد على ما إذا كان البلدان يمكن أن يجدا الطريق الصحيح للتعايش مع مستقبل البشرية ومصيرها.



وقال: إن "كوكب الأرض كبير بما يكفي لاستيعاب التنمية والازدهار المشتركين للصين والولايات المتحدة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وأكد شي على أن الشعب الصيني يشبه نظيره الأمريكي؛ فكلاهما "شعب محترم وواثق ويعتمد على نفسه"، ولكليهما الحق في السعي إلى تحقيق حياة أفضل



وأضاف "أنه يجب تقدير المصالح المشتركة للبلدين، ويشكل نجاح كل منهما فرصة لبعضهما البعض، وليس تهديدًا".



وبالإشارة إلى قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع الحالي للعلاقات، قال الرئيس الصيني، إنه لا يريد أن يرى صراعًا أو مواجهة بين الصين والولايات المتحدة أو أن يصبح الطرفين محل اختيار.



وحث الزعيم الصيني قائلاً: "أنه يتعين على البلدين التصرف بحس من المسؤولية تجاه التاريخ وتجاه الشعب والعالم، وأيضًا التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية بشكل صحيح".



وأضاف "بهذه الطريقة، يمكن للبلدين المساهمة في إقامة السلام والتنمية على مستوى العالم والمساعدة في جعل العالم، المتغير والمضطرب، يصبح كثر استقرارًا وتأكيدًا وإيجابية".



من جهته، قال بلينكن "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن الولايات المتحدة والصين عليهما الالتزام بإدارة علاقاتهما بمسؤولية، الأمر الذي يصب في مصلحة البلدين والعالم".



رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قاعة الشعب الكبرى في بكين.