رئيسة شركة تكنولوجيا أمريكية كبيرة تلتقي نتنياهو





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن محور المناقشة هو إمكانية توسيع استثمارات الشركة في إسرائيل، فضلا عن الفرص المتوفرة حاليا في مجال الذكاء الاصطناعي على أن يتم تطويره.



وتقدم شركة التكنولوجيا الأمريكية "اوراكل" (Oracle) منتجات وخدمات لبيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات وهي ثالث أكبر شركة برمجيات في العالم.



وفي سياق متصل أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلائيل سموتريتش، أن شركة "إنتل" عملاقة التكنولوجيا للحواسيب ستستثمر حوالي 25 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد في كريات جات جنوب أراضي 48.



وفي حديثه خلال الاجتماع الوزاري للحكومة، قال سموتريتش إن هذا هو "أكبر استثمار يتم القيام به في إسرائيل على الإطلاق"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطناجتمعت الرئيسة التنفيذية لشركة "أوراكل" العالمية، سفرا آدا كاتس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.