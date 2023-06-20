كيف علقت الإمارات على الاعتداءات الإسرائيلية في جنين؟





واستشهد ستة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب نحو 100 آخرين، إثر اقتحامها مدينة جنين ومخيمها أمس الأحد.



ودعت وزارة الخارجية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية".



وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر و الدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطنأدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها من خلال عمليات القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.