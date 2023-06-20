مجلس العلاقات يدعو إلى حماية ملف اللاجئين الفلسطينيين والتصدي للمؤامرة ضد أونروا

رام الله - دنيا الوطنقال مجلس العلاقات الدولية في اليوم العالمي للاجئين إن أكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني، في الداخل والشتات، لا زالوا يعانون مآسي اللجوء والمؤامرات التي تهدف لتغييب دورهم في الدفاع عن هويتهم وحقوقهم الوطنية، وفي المقدّمة منها التحرير والعودة.وأكد المجلس في بيان صدر عنه الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين بأن حقّ عودة اللاجئين حقّ فردي وجماعي، أقرّته القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، لا يملك أحدٌ التراجع عنه، أو التفريط فيه، أو المساومة عليه، أو التنازل عنه.وأشار المجلس إلى المعاناة التي لا زال يتكبدها اللاجئون الفلسطينيون من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة لا سيما في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئين أكثر من ٧٠ ٪؜ من سكانه والمحاصر منذ 17 عامًا والظروف الإنسانية الكارثية للاجئين في سوريا ولبنان.ونوه المجلس إلى أن الأزمة التي تعاني منها الوكالة هي أزمة سياسية خالصة، وليست مالية، وتهدف في الأساس لتغييب دور الوكالة وصولًا إلى تصفيتها بالكامل بصفتها الشاهد الوحيد على ملف اللاجئين الفلسطينيين.ودعا المجلس في ختام بيانه الدول المضيفة إلى رفض التوطين، وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى الوقوف مع اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير كامل الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ومتطلبات الحياة الكريمة لهم، ودعم صمودهم حتى التحرير والعودة.